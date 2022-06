Sjansene er større for at Depp vender tilbake i rollen som Jack Sparrow

HQ

Selv om produsent Jerry Bruckheimer har vært relativt åpen for et comeback av Johnny Depp som den ikoniske Jack Sparrow i en ny Pirates of the Caribbean-film, har sjansene virket små. Men etter en ganske avgjørende rettsseier over ekskona Amber Heard, kunne noe tyde på at han kan komme tilbake.

People Magazine har intervjuet en lang rekke tidligere Disney-sjefer, og de var ganske enige om at et comeback nå er sannsynlig:

"I absolutely believe post-verdict that Pirates is primed for rebooting with Johnny as Capt. Jack back on board. There is just too much potential box-office treasure for a beloved character deeply embedded in the Disney culture. With [producer] Jerry Bruckheimer riding high on the massive success of Tom Cruise in Top Gun: Maverick, there is huge appetite for bringing back bankable Hollywood stars in massively popular franchises."

Verken Depp eller Disney selv har kommentert på saken, men sjansene ser generelt ut til å være en del bedre, med mindre Depp virkelig holder fast i at det må mer enn "300 millioner dollar og en million alpakkaer" til for å få til dette, da.