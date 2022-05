Sjarmerende Wayward Strand slippes i sommer

Et av spillene som ble vist frem under Nintendos Indie World Showcase i går gikk under navnet Wayward Strand, og i dette fargerike eventyret får vi besøke et luftskip som fungerer som sykehus under et alternativ 70-tall. I skoene til ei ung jente blir vi så kjent med pasientene om bord, og ettersom spillet foregår i sanntid, må vi velge hvilke pasienter vi skal fokusere på og hvilke mysterier vi vil løse da vi ikke får tid til alt under en gjennomspilling. Du kan sjekke ut traileren for eventyret nedenfor, og utgivelsesdatoen er satt til 21. juli for Nintendo Switch, PC, Xbox og PlayStation.

