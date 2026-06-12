Sjefen for Paramount Games ønsker å gjøre AAA-spill billigere, men vil ikke bruke AI til å oppnå dette

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Sjefen for Paramount Games, Shawn Kittelsen, vet at det ligger utfordringer foran AAA-spillutviklingen, men han vil ikke vike unna å lage store, suksessrike titler som «Marvel 1943: Rise of Hydra» og « Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin ».

I et intervju med The Game Business sa Kittelsen at selv om han ønsker store AAA-opplevelser, håper han å ikke falle i fellen med å bruke hundrevis av millioner dollar på dem. «Så det vi gjør må skille seg ut fra mengden, men det trenger ikke alltid å skille seg ut fra mengden til en høy pris. Noen ganger kan det skille seg ut med stor innovasjon,» sa han.

«Vi ønsker å ta satsninger av passende størrelse ut fra hvor markedet er i dag, og det betyr alt fra å utforske nye måter å samarbeide med medutviklere og supportteam på, til å ha en virkelig streng styringsprosess der vi ikke prøver å starte med et team på 300 personer fra dag én, men vi starter med et lite team som jobber med kjernevisjonen, kjernemekanikkene, historien, kunsten og konseptet, og deretter, etter hvert som vi validerer hver av disse delene av spillet, bygger vi opp til det punktet hvor vi føler oss trygge på å skalere opp produksjonen og gå videre.»

Kittelsen innrømmer at det er vanskelig å sette dette ut i praksis. Metodene hans høres ut som om de potensielt kan føre til mye kontraktsarbeid, ettersom folk bare vil komme inn i roller når spillet er klart for dem, eller kanskje det bare vil kreve at mange hos Paramount Games skifter til andre prosjekter. Det det imidlertid ikke trenger for øyeblikket, er AI.

«Det ville være veldig enkelt å score poeng hos investorer ved å si: ‘Ja, vi skal bare bruke AI for å gjøre alt raskere, billigere og bedre. Men disse verktøyene har ikke nådd et modenhetsnivå der vi kan si at det er virkelig betydelige besparelser å hente,» sa Kittelsen. Han forklarte at selv om det er noen ting AI kan bidra til å fremskynde, er utviklingen av innhold ikke noe som blir mye raskere. «Vi vil at menneskelige hender skal være med på produktene våre,» sa Kittelsen, som synes det er hyklersk å si at spillene Paramount lager er laget av fans, bare for så å snu seg rundt og si at det faktisk var en maskin som laget dem.