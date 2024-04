Sjekk ut Akuma-gameplay fra Street Fighter 6

HQ

Det er ikke alltid lett å være Ryu til tross for at han er hovedpersonen i Capcoms elskede Street Fighter -franchise, og i dag får vi et godt eksempel på hvor tøft det kan være når han står overfor Akuma, som er i ferd med å lanseres som en DLC-figur for Street Fighter 6 den 22. mai.

Akuma ser ut til å være kraftigere, men også større enn noen gang med et design som minner litt om Heihachi Mishima fra Tekken-serien. Alle brukere med Year 1 Character Pass og Ultimate Pass vil få Akuma som en del av avtalen, men han kan selvfølgelig også kjøpes separat. Akuma lanseres med "en stor balanseoppdatering der alle karakterer vil få endringer" som et par kosmetiske ekstrautstyr.