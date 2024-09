Sjekk ut Alan Wake II-utvidelsen The Lake House

HQ

Det er bare litt over et minutt med opptak, og vi visste allerede at Alan Wake 2-utvidelsen The Lake House vil bli utgitt i oktober, men noen få ubehagelige scener kan sikkert øke spenningen for de som har lengtet etter denne utvidelsen til Alan og Sagas anerkjente eventyr. Her er beskrivelsen:

"Dykk ned i en rystende overlevelsesskrekkopplevelse med den nyeste utvidelsen til Alan Wake 2, som foregår på et uhyggelig nytt sted ved bredden av Cauldron Lake. Det har skjedd en katastrofal hendelse i Lake House, forskningsstasjonen til Federal Bureau of Control, der hensynsløse eksperimenter har fått virkeligheten til å kollidere med Det mørke stedet.

Denne utvidelsen utspiller seg parallelt med hovedspillet, og du spiller FBC-agenten Kiran Estevez, spilt av Janina Gavankar."

En første mystisk trailer er nedenfor.