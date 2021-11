Sjekk ut alle de drøyt 9000 nye gjenstandene i Animal Crossing: New Horizons

HQ

Selv om det teknisk sett ikke er noe nytt i det hele tatt, har såkalt "data mining" blitt mye vanligere i det siste og avslører ofte hemmeligheter i spill. Nå har dette skjedd med Animal Crossing: New Horizons etter at den kostnadsfrie oppdateringen "version 2.0" ble sluppet, som inneholder et hav av nye ting å gjøre - og veldig mange nye gjenstander.

Sistnevnte handler nemlig om drøyt 9000 nye ting. Og takket være dataminere kan du nå ta en titt på dem alle via Animal Crossing World. Det bør bemerkes at det ikke nødvendigvis er 9000 nye helt forskjellige gjenstander, ettersom fargevariasjoner også medregnes. Det er fortsatt en massiv liste med klær, tilbehør, utemøbler, kiosker, stoler, statuer og mer som kommer til å gjøre den digitale hjemmeinnredningen morsommere enn noensinne før.

Det er verdt å nevne at den siste utvidelsen til spillet, Happy Home Paradise, også slippes i dag. Den inneholder enda flere ting å gjøre og inngår i Nintendo Switch Online + Expansion Pass, eller selges separat for 250 kroner.

Takk, VGC