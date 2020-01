Nylig kunne vi løfte sløret for coveret til det kommende Animal Crossing: New Horizons, men det ser ikke ut til at Nintendo er helt ferdige med å avsløre nytt om det...

Sjekk ut coveret til Animal Crossing: New Horizons

den 2 januar 2020 klokken 09:07 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Vi vet ikke så mye om Nintendos planer for dette nye året, utover at vi alle krysser fingrene for at The Legend of Zelda: Breath of the Wild II kommer. Men vi vet dog at...