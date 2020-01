Sjekk ut coveret til Animal Crossing: New Horizons

Vi vet ikke så mye om Nintendos planer for dette nye året, utover at vi alle krysser fingrene for at The Legend of Zelda: Breath of the Wild II kommer. Men vi vet dog at en av vårens store utgivelser blir Animal Crossing: New Horizons, og ønsker du å vite hvordan spillet ser ut på butikkhyllene, så kan vi hjelpe deg.

Det japanske coveret har nemlig blitt avslørt, og det kan du se nedenfor. Det har masser av farger, samt både nye karakterer og gamle kjenninger som Isabelle og Harvey

Spillet kommer den 20. mars, og under selve bildet kan du se masser av gameplay.