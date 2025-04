Sjekk ut de første bildene fra den femte sesongen av Netflix' The Witcher

HQ

Som vi alle vet, var Netflix' showrunnere av The Witcher uenige med hovedrolleinnehaver Henry Cavill om hvor mye frihet de "burde" ta seg i tolkningen av kildematerialet, noe som førte til at den tidligere Supermann-stjernen nektet å fornye kontrakten sin for den fjerde sesongen av hitserien. Dette førte til at Netflix i stedet tilbød den evige skogvokteren Liam Hemsworth rollen som Geralt av Rivia, og nå har de første bildene fra innspillingen av sesong fem funnet veien til nettet.

Hvordan synes du den nye Geralt ser ut?