Sjekk ut de første bildene fra det nye Warzone-kartet Area 99

HQ

Det var nylig under Call of Duty Next 2024 (vi var der og vil selvfølgelig tilby mer fullstendig dekning snart) at Treyarch benyttet anledningen til å vise frem sitt første Warzone -kart på fire lange år i form av det Nuketown-baserte Area 99. Nedenfor finner du litt informasjon og en hel haug med kule bilder. Estetisk sett er Nuketown -ideen nydelig med klare Fallout -vibber og stor ødeleggelse.

Activision om det kommende Resurgence kartet Area 99:

"Inspirert av den raske og ubarmhjertige spillingen på flerspillerkartet Nuketown, dekonstruerte Treyarch mye av det som gjorde det kartet spesielt og brukte det her mens de økte størrelsen og omfanget av Area 99 for å imøtekomme historien og Warzone-spillmekanikken, som avsløres i de forskjellige interessepunktene på tvers av kartet, samt å holde spillingen ekstremt rask og taktisk. Mye av naturen og landskapet i Area 99 vil være kjent for fans av Nuketown, men i mye større skala. Landskapet har hovedveier som kan krysses til fots og i kjøretøy (selv om motorisert transport ikke var med i Alpha-utgaven som ble vist på Call of Duty: NEXT), mens andre interessante steder på kartet er knyttet sammen av åpne grøfter med sand, rør og ledninger. Det sentrale Reactor bullseye, og den enorme kranen som balanserer et Nuketown-hus i luften, ser ut til å konkurrere om hot-drop-steder, selv om mye av handlingen sannsynligvis vil finne sted i midten av kartet.

Area 99 har et unikt gameplay, og feirer den retrofuturistiske kunststilen, både i bruken av materialer og arkitekturen på kartet. Det finnes steder med buede taklinjer og en gang storslåtte konferanserom med et nikk til Art Deco-bevegelsen. En av de største hentydningene til en fremtid med buede plasthus med 1950-tallets Diner-estetikk er restene av Pod-boligene, der grelle veggfarger og kompakte kjøkkener kolliderer. Over restene av dette militæranlegget hersker Area 99s offisielle maskot, Archie Atom! Archie er alltid like blid, og dukker opp på skilt og reklametavler over hele området, der han muntert minner deg på de strenge sikkerhetsreglene, farene ved å opptre uten tilsyn og truslene mot nasjonen hvis områdets hemmeligheter blir avslørt. Ingenting av dette hjalp tilsynelatende, for Area 99 ble tilsynelatende forlatt i mars 1962, og har sakte forfalt (og reaktoren har lekket stråling) siden den gang.

Ikke stedet å besøke hvis du lider av automatfobi, men et stort mannekenganlegg - etablert i 1949 - dominerer den nordlige delen av kartet. Fabrikken har overprodusert utstillingsdukker uten tilsyn i årevis etter at anlegget ble forlatt, noe som har ført til komisk store hauger med utstillingsdukkedeler. Tusenvis av torsoer, hoder og armer ligger strødd overalt, mens tiår med ekstrem varme og sand har dekket de utvendige lasterommene med kroppsdeler av plast og sanddynger. Det indre av de sammenhengende monteringsbygningene er en falleferdig labyrint, med gigantiske støpekar, et system for klargjøring av støpeformer, transportbånd, et stort monteringskammer med rustne, automatiserte robotarmer som er frosset fast i tiden, en hydraulisk presse som tilsynelatende er i drift, og en gjennomtrengende stank av smeltende plast."