Sjekk ut de to Redfall-utgavene og nye skjermbilder

HQ

Redfall var en av titlene som ble vist under Xbox Developers Direct sent onsdag, og som tidligere omtalt ble det avslørt at spillet lanseres den 2. mai sammen med en god del gameplay. Men dette var ikke det eneste som ble vist, for to forskjellige utgaver av Redfall ble også vist frem.

Disse er Standard Edition og Bite Back Edition. Sistnevnte inneholder mye ekstramateriale, spesielt to ekstra karakterer å leke med, men også rikelig med kosmetikk. Her er den fullstendige listen over innhold:



Redfall Hero Pass with Two Future Heroes



Northern Expedition Devinder Outfit



Eyes in the Dark Jacob Outfit



War Clothes Layla Outfit



Engineer Volunteer Remi Outfit



Laser Beam Multi-Weapon Skin



Tactical Knife Stake Weapon Attachment



Hvis du forhåndsbestiller spillet eller spiller det med Xbox Game Pass får du også følgende:



Level 2 Unrivaled Grim Tide Shotgun



Polar Vortex Multi-Weapon Skin



Blood Ravager Stake Weapon Attachment



Du kan sjekke ut alt dette i videoen nedenfor, og under den finner du bilder av boxarts av Standard og Bite Back Edition, samt fem nye skjermbilder.