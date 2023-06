Sjekk ut den blodige traileren til Crackcoon

Attack of the Meth Gator, Cocaine Shark, Crackodile og Cocaine Bea. Filmindustrien har sine trender, men billigproduserte skrekkfilmer med narkomane dyr i hovedrollene er uten tvil en av de merkeligste suksessoppskriftene. Ikke har den tenkt å stoppe med det første heller.

Produsenten Brad Twigg sin crowdfundede Crackcoon har nå fått sin første trailer som viser litt av hva en vaskebjørn visstnok vil kunne gjøre etter å ha fått i seg en solid dose narkotika. La oss bare si at Rocket Raccoon er barnemat i forhold, noe sammendraget av filmen også indikerer:

"Når en narkolanger kaster et syntetisk modifisert narkotisk stoff i skogen under en biljakt med politiet blir konsekvensene intet mindre enn forferdelige når en uskyldig vaskebjørn spiser det og forvandles til en marerittaktig drapsmaskin rett fra helvete. Med intetanende campere, turister og innbyggere i et fjellsamfunn i umiddelbar nærhet av episentret er ingen trygge for monsterets nådeløse herjinger."

Hvilket dyr er det neste du vil se gå berserk i en film?