Sjekk ut den fantastiske traileren til en AI-produsert sci-fi-serie

Det var mye snakk om AI under Hollywood-streikene i fjor, ettersom skuespillere, forfattere og andre er redde for å bli erstattet. Dette er forståelig, men den siste traileren for den kommende miniserien (tre episoder) The Outworld: Chronicles - som lanseres i sommer - bidrar virkelig til å forklare hvorfor de er redde for denne nye teknologien, ettersom den er laget utelukkende med AI av et svært lite team.

Hva tror du? Kommer fremtidens filmer og serier til å bli laget ved hjelp av kunstig intelligens, eller vil det alltid være behov for et menneskelig preg, i hvert fall til en viss grad?