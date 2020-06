Sjekk ut den hardkokte lanseringstraileren til CrossfireX-betaen

Du ser på Annonser

Det har endelig blitt bekreftet at Smilegates CrossfireX-beta starter på torsdag den 25. juni klokken 9, og slutter klokken 6 den 29. juni. De som spiller betaen får en spesiell øks som viser at man har deltatt, og den får du beholde når det ferdige spillet ankommer også. Ikke noe annet av det du låser opp følger dog med, helt enkelt for at alle skal få muligheten til å starte likt når CrossfireX lanseres. Betaen byr for øvrig på tre 8v8-baner og like mange spillmoduser, nemlig:

• Black Widow (Team Match/Search & Destroy)

• GR Tower (Point Capture)

• Laboratory (Spectre)

Nedenfor finner du den rykende ferske traileren for betaen, og det ser ut til å bli et fullkomment steinhardt spill.