Sjekk ut den nye gameplaytraileren for 007 First Light

Å være spion er selvsagt ikke for alle, og kan ikke sammenlignes med å steke hamburgere, jobbe som brannmann eller skrive spillanmeldelser her på Gamereactor. Det innebærer naturligvis trening og regler, spesielt for dem som skal gjøre seg fortjent til retten til å drepe. Som James Bond.

Nettopp dette er temaet i en ny trailer for 007 First Light, som lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X 27. mai (og kommer til Switch 2 i sommer). Videoen har den enkle tittelen Rules of Spycraft, og den gir en virkelig innholdsrik titt på alle triksene vår favorittagent kan bruke for å nå sine mål, og man kan tydelig se innflytelsen fra den danske utvikleren IO Interactives historie med Hitman-serien.

Ta en titt på traileren nedenfor for å få en solid oversikt over all agent-actionen vi har å se frem til.