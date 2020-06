Sjekk ut den nye Godfall-teasertraileren den 2 juni 2020 klokken 12:26 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Godfall er et av de få spillene vi vet er på vei til PlayStation 5, men vi har faktisk kun sett få glimt av gameplay, og den originale teaseren som ble vist fram på Game...

Godfall-skaperne bekrefter gameplayklippene er gamle den 21 januar 2020 klokken 22:34 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu I går dukket det plutselig opp noen nye gameplayklipp fra Counterplay sitt spennende PC- og PlayStation 5-spill Godfall som fikk deler av internett til å koke. Noen kokte...