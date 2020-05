Du ser på Annonser

THQ Nordic har et hav av prosjekter på gang, og et av dem er et nytt Destroy All Humans!, som i utgangspunktet er en remake av det originale spillet, men med masse nytt innhold. Spillet slippes den 28. juli til PC og konsollene, og nå kan du se helt nytt gameplay fra det.

Den seneste traileren fokuserer på Turnipseed Farm-banen, og viser hvor store destruktive krefter du faktisk har å leke med.

Du kan sjekke ut traileren nedenfor. Gleder du deg til denne remaken?