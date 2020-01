Sjekk ut den nye traileren fra Ghost in the Shell: SAC_2045

Ghost in the Shell-fans ønsket seg en like mesterlig tv-serie som Stand Alona Complex og 2nd GIG, men spørsmålet er om Netflix' nye animerte satsing SAC_2045 er noe for dem. Den nye Ghost in the Shell-serien er nemlig 3D-animert, hvilke ikke direkte har falt i smak hos mange, og nå har serien blitt vist frem via en offisiell trailer, som du kan se nedenfor. SAC_2045 får premiere i april 2020. Hva synes du om traileren?

