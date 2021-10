Da Square Enix først viste frem Final Fantasy VII: The First Soldier, som er et kommende battle royalse-spill til Android og iOS, var det ikke mange som omfavnet det med...

Final Fantasy VII: The First Soldier får lukket beta i juni

den 10 mai 2021 klokken 20:00 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Square Enix har nylig annonsert at en lukket beta for Final Fantasy VII: The First Soldier blir tilgjengelig for Android-brukere fra 1. til 7. juni. Spillet er en battle...