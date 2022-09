HQ

Det er ennå for tidlig å si om Disneys Willow-serie er en respektfull gjenoppliving av et kultklassisk fantasy-univers. Men nå har serien endelig fått sin offisielle trailer slik at vi i det minste kan få en idé, og det ser ut til at ambisjonsnivået er relativt høy her. Serien har premiere på Disney+ 30. november. Sjekk ut traileren nedenfor.