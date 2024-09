Sjekk ut den skumle Ravager fra South of Midnight

HQ

Under sommerens Xbox Games Showcase fikk vi endelig en bedre titt på Compulsion Games' neste tittel, et prosjekt Microsofts gaming-sjef Phil Spencer selv har hypet mye.

South of Midnight Compulsion Games' neste tittel ser ut til å være et sump-eventyr med et veldig særegent design, satt i en fiktiv og tilsynelatende magisk versjon av det amerikanske sørstatene, komplett med en historie basert på folklore. Selv om vi ikke har sett mye av spillingen ennå, fortsetter utviklerne sakte å introdusere nye ting via Instagram, og har nå vist frem fienden Ravager :

"Vi introduserer Ravager - South of Midnight's nærkamp-type haint og din hyppigste fiende. Disse spøkelsene er nådeløse og klare til å ta igjen avstanden med kjølig fart, så vær på tå hev!"

Høres spennende ut. Ta en titt på Ravager-innlegget nedenfor. South of Midnight vil bli utgitt neste år for både PC og Xbox Series S/X.