Sjekk ut den spektakulære traileren for Love, Death & Robots sesong 4

15. mai er det endelig tid for å dykke dypt ned i den nye sesongen av Love, Death & Robots. En serie som historisk sett har bydd på uforlignelig god underholdning i form av like deler øyegodteri, hypervold og tankevekkende historier.

Den nye sesongen byr på ti nye, like visuelt spektakulære episoder som blander sci-fi, skrekk, satire og galskap. Blant høydepunktene er David Finchers "Can't Stop", der Red Hot Chili Peppers forvandles til dukker i en surrealistisk hyllest til konserten deres i 2003. Andre episoder inkluderer dinosaur-gladiatorer, en katt som er ute etter å ta over verden, og mutanter som rir på enorme øgler.

Kort sagt, Love, Death & Robots ser ut til å fortsette å imponere, både kreativt og visuelt. Sjekk ut traileren nedenfor.