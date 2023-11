Sjekk ut denne bittelille PlayStation 5-en

HQ

Sony lanserer sin slankere versjon av PlayStation 5 her i Norge i morgen. Den er blant annet er 30 % mindre enn originalen, men siden PS5 var den største konsollen som noensinne er laget er selv 30 % mindre fortsatt en ganske heftig sak. Og det er her Youtube-kanalen Not From Concentrate kommer inn i bildet.

De har nå laget en bitteliten PlayStation 5, som er veldig, veldig liten. De deler også videoen om hvordan den ble laget, og lar oss ta en bedre titt på den. Du kan sjekke den ut nedenfor for å se hvordan den ser ut.

Hva synes du om størrelsen og designet på denne mikroversjonen av PlayStation 5?