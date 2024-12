Sjekk ut denne brutale og blodige traileren for tredje sesong av Invincible

HQ

Mange av oss venter spent på den tredje sesongen av Invincible, og for å holde oss i gang til premieren 6. februar har Amazon sluppet en splitter ny, brutal trailer som vi kan glede oss over. I traileren ser vi Mark teste grensene for sin voksende styrke under oppsyn av Cecil Stedman fra Global Defense Agency, og spenningen mellom de to eskalerer jevnt og trutt.

Skaperen Robert Kirkman har uttalt at det er mye som står på spill i denne tredje sesongen, og at hver episode vil føles som et slags oppgjør. Han nevnte også at serien blir mørkere for hver sesong, og at hendelsene i den tredje sesongen vil ha stor innflytelse på Marks fremtidige beslutninger og handlinger.

Den tredje sesongen av Invincible har premiere 6. februar på Prime Video. I motsetning til tidligere sesonger vil denne sesongen sendes uten avbrudd, med nye episoder hver uke frem til 13. mars 2025.

