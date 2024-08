Sjekk ut denne korte teasertraileren for andre sesong av Squid Game

HQ

Ventetiden på andre sesong av Squid Game er nesten over, og 26. desember inviterer Netflix til en ny runde med makaber og nervepirrende underholdning. Det er allerede bekreftet at flere av de opprinnelige karakterene kommer tilbake, deriblant Seong Gi-hun, spilt av Lee Jung-jae, og Front Man, spilt av Lee Byung-hun.

I den andre sesongen forventes det at vi får et enda dypere innblikk i de mystiske organisasjonene bak spillene, i tillegg til å møte en rekke nye karakterer og utfordringer. Regissør Hwang Dong-hyuk har antydet at den kommende sesongen vil bli enda mørkere og mer kompleks, og nå har en første, kort teaser-trailer blitt sluppet, som du kan se nedenfor.

Lite er kjent om handlingen i den andre sesongen så langt, men følgende synopsis finner du hos Netflix:

Tre år etter å ha vunnet Squid Game, ga Player 456 opp å dra til statene og kommer tilbake med en ny beslutning i tankene. Gi-hun dykker nok en gang ned i det mystiske overlevelsesspillet, og starter et nytt liv-eller-død-spill med nye deltakere som er samlet for å vinne premien på 45,6 milliarder won.

Er du i humør til den andre sesongen av Squid Game?