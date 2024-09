Sjekk ut denne sniktitten fra The Last of Us: Sesong 2

HQ

Mange av oss venter spent på fortsettelsen av The Last of Us etter at den siste episoden ble sluppet i mars i fjor. Sesong to vil i stor grad være basert på The Last of Us: Part II, men som med sesong én vil det bli tatt kreative friheter, så ikke anta at du allerede vet alt.

Nå, via seriens offisielle Instagram-konto, får vi en ekte smakebit av hva som kommer når The Last of Us kommer tilbake på Max neste år, og det er flere scener som garantert vil gi fansen frysninger av glede. Sjekk det ut nedenfor.