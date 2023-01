Sjekk ut denne Switch og Steam Deck crossoveren

HQ

Dbrand har nylig laget et Steam Deck-skin som får den håndholdte PC-en til å se ut som sin mindre kraftige fetter, Nintendo Switch.

Det gir Steam Deck de klassiske blå og røde Joy-Consene, men dessverre vil du ikke kunne rive dem av. Det er til og med en uskarp logo på baksiden som ser ut som en viss Nintendo-hybridmaskin.

Du kan se på skinnet og tro at det er et Nintendo-søksmål som kommer, men Dbrand har forsikret oss om at "advokatene vi betalte for å si at det er lovlig har sagt at det er lovlig." Vi vet ikke hvordan det vil holde i retten, men Dbrand er ikke fremmed for slike problemer.

Kommer du til å style Steam Decken din som en Nintendo Switch? Sjekk ut skinet her.