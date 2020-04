Sjekk ut det nye Breath of the Wild-inspirerte Windbound

Zelda-serien generelt, og særlig The Legend of Zelda: Breath of the Wild, har inspirert et hav av andre spill i årene etter lanseringen, og mange av dem har faktisk vært ganske suksessfulle. Det seneste skuddet på stammen heter Windbound, og ble avslørt nylig av Sony, som del av deres nyeste indie-initiativ.

Spillet er utviklet av 5 Lives Studios, og utgis av Deep Silver, og skal komme til PlayStation 4 og PC den 28. august, og på andre plattformer på et senere tidspunkt.

Du kan se den første traileren nedenfor. Hva synes du?