Sjekk ut disse lekre Pyra- og Mythra-statuene

Pyra og Mythra viste seg å være et utmerket tilskudd til Super Smash Bros. Ultimate da de ble tilgjengelig i spillet forrige måned, og byr på både unike moves og god spillbarhet. Det har ført til at Xenoblade Chronicles 2-heltinnene nå har flere fans enn noensinne. Om du hører til den skaren og vil unne deg selv en dyr gave byr Good Smile kanskje på noe for deg.

De har startet et forhåndsbestillingskampanje for Pyra- og Mythra-statuer som pågår fram til den 28. april. Det handler om meget detaljerte, lekre og ganske store (21 centimeter) statuer, og dermed er de heller ikke helt budsjettvennlige. Du må nemlig bla opp $192,99 (1641 kroner) per karakter, og leveransen skjer først i 2023...

Men synes du pengene og ventetiden er verdt det kan du surfe over til denne linken for å bestille Mythra, og denne for Pyra.

