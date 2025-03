Sjekk ut disse nye bildene fra Mortal Kombat 2

HQ

Simon McQuoids oppfølger lover å bli større, hardere og mer smakfull. Kort sagt, et skikkelig slag i ansiktet for alle Mortal Kombat-fans, og nå har vi (via EW) fått en haug med nye bilder fra produksjonen av filmen, inkludert Karl Urban som Johnny Cage. Vi får også en sniktitt på keiser Shao Khan og Adeline Rudolph som prinsesse Kitana.

Ed Boon virker mer enn begeistret for filmen og er entusiastisk over at Cage nå er en del av dramaet, og bemerker at Urbans versjon av karakteren vil være litt annerledes enn i spillene.

"Du får endelig se Johnny Cage. Hans integrering i Mortal Kombat-historien og -universet er en stor del av det denne filmen utforsker. Han er en avdanket Hollywood-fyr som kastes inn i denne magiske, ultravoldelige greia. Karl, hans skildring av Johnny Cage er annerledes enn i spillene våre på noen måter. Han legger til sin egen stil, men jeg tror det vil føles friskt. Det er en nyhetsfaktor i det."

Simon McQuoid understreket viktigheten av å gi karakterene mer troverdig dybde, og at Karl Urban er perfekt i rollen som Johnny Cage av denne grunn.

"Vi ville ha en karakter som ikke bare var helt tåpelig, tegneserieaktig ... Det er en karakter som umiddelbart kunne bli for lett og lettvint hvis vi skulle lene oss for mye inn i den typen ost. Valget av Karl Urban til den rollen ga karakteren mer dybde."

