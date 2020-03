Sjekk ut Ghost of Tsushimas heftige samlerutgave

I går kveld løftet Sony endelig litt mer på sløret for Ghost of Tsushima, og stilte med en flott ny trailer og en lanseringsdato. Men det var ikke det eneste Sony avslørte, for de har nå også annonsert spillets samlerutgave.

Denne ble vist frem på PlayStation Blog, hvor man kan se at den består av blant annet en Sakai-maske, et krigsbanner, et kart over spillets verden, en SteelBook, en 48-siders artbook og en rekke digitale goder også.

Det er for øyeblikket ikke bekreftet om samlerutgaven vi får i Europa blir lik denne, men forhåpentligvis er den det. Prisen i USA vil være 169.99 dollar, og vil da trolig ligge et sted mellom 1700 og 2000 kroner her til lands.

Sjekk den ut på bildet nedenfor. Kommer du til å skaffe deg denne?