Sjekk ut lanseringstraileren til Alex Kidd in Miracle World DX

Etter fremgangsrike gjenopplivninger av Wonder Boy og Streets of Rage er det nå tid for å gi en annen klassisk SEGA-serie nytt liv. Denne gangen handler det om Alex Kidd in Miracle World DX, en remake av klassikeren Alex Kidd in Miracle World som opprinnelig ble sluppet til SEGA Master System i 1986.

Alex Kidd in Miracle World DX ble lansert i går til PC, PlayStation, Switch og Xbox - og nå har vi fått lanseringstraileren. Her får vi se noen av de spillbare modusene samt den veldig sjarmerende grafikken. Sjekk den ut nedenfor.