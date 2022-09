Sjekk ut lanseringstraileren til Grounded

HQ

Det har gått over to år siden Grounded ble utgitt via Early Access på Steam og Game Preview på Xbox. Siden den gang har Obsidian Entertainment kontinuerlig utvidet eventyret og lyttet til samfunnet for å forbedre det.

Dette har resultert i et morsomt og spennende eventyr hvor du må overleve i din egen bakgård - med den vrien at du er krympet til størrelsen av en maur. Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor som markerer at spillet endelig offisielt er et ferdig produkt. Anmeldelse kommer.

Grounded er ute nå på PC, Xbox One og Xbox Series. Det er også inkludert med Game Pass.