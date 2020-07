Sjekk ut lanseringstraileren til Sword Art Online: Alicization Lycoris

Du ser på Annonser

Den populære manga/animeserien Sword Art Online, som handler om et høyteknologisk VR MMORPG-spill har fått flere spill basert på serien. I dag kom det sjette spillet i serien ut, Sword Art Online: Alicization Lycoris, som introduserer flere nye spillmekanikker som gjør at det skiller seg ut fra tidligere spill i serien.

Det nye AI-systemet lar spilleren justere hvordan lagkameratene skal oppføre seg. Spillet inkluderer også et stort utvalg aktiviteter som fisking, oppsamling av ingredienser, matlaging, crafting og muligheten til å skape et bånd mellom andre karakterer som gir bonuser som kommer godt med. For å beseire de sterkeste fiendene kan spillere verden over slå seg sammen via multiplayermodusen for opptil fire spillere.

Spillet er ute nå til PC, PlayStation 4 og Xbox One. Sjekk ut traileren nedenfor. Skal du spille dette?