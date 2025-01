Sjekk ut litt gameplay fra Assassin's Creed Shadows' første utvidelse

HQ

Assassin's Creed Shadows er fortsatt i underkant av to måneder fra utgivelsen, men i forkant av våre eventyr i føydale Japan, har Ubisoft vist frem en forhåndsbestillingstrailer med spillets første utvidelse: Claws of Awaji.

I den 30 sekunder lange traileren nedenfor ser vi at Claws of Awaji blir merket som en forhåndsbestillingsbonus, i stedet for den første delen av spillets Season Pass-innhold. I denne utvidelsen kan vi forvente en ny region, 10+ timer med innhold, utstyr og mer.

Handlingen tar oss til Awaji, hvor vi må fjerne Sanzoku Ippa og sørge for at det ikke bor flere lovløse på øya. Det virkelige høydepunktet er bonusoppdraget i traileren, som viser Naoe samhandle med en vennlig valp, som vi håper holder seg rundt hele greia.