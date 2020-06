Sjekk ut masse nytt gameplay fra Fairy Tail

Du ser på Annonser

Etter et par utsettelser virker som som at utvikleren Gust Studios endelig er klar for å lansere Fairy Tail neste måned, den 30. juli. Har du ikke hørt om spillet kan vi fortelle at Fairy Tail er et JRPG-spill som utgis av Koei Tecmo. Spillet er basert på Hiro Mashimas bestselgende mangaserie ved samme navn, og Mashima har også vært med på utviklingen av spillet, så stemningen og verdenen burde være intakt.

Mens vi venter på spillet kan vi bruke tiden på å se en ny engelsk gameplayvideo som nylig har blitt gitt ut, og den varer i hele 25 minutter. Du kan se hele videoen nedenfor. Fairy Tail kommer til PS4, Xbox One og Nintendo Switch.