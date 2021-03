Sjekk ut Mistwalkers lekre rollespill Fantasian

Studioet Mistwalker ble startet av Final Fantasy-skaperen Hironobu Sakaguchi og fik sitt gjennombrudd med Lost Odyssey og Blue Dragon til Xbox 360. Nå jobber de på et nytt rollespill kalt Fantasian, som er inspirert av håndlagde dioramaer, og resultatet er skikkelig lekkert.

Studioet har skapt mer enn 150 av disse utsøkt designede miljøene for hånd, hvor de er blitt digitalisert og behandlet med hjelp av data. Når musikken dessuten er laget av Final Fantasy-komponisten Nobuo Uematsu, aner du kanskje at dette blir en fryd for både øyne og ører når det slippes senere i år til iOS.

Sjekk ut to trailere samt bilder fra spillet nedenfor.

