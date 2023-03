Sjekk ut noen nye Forza Horizon 5: Rally Adventure-bilder

HQ

For en uke siden ble det annonsert at Forza Horizon 5 skal få en ny premiumutvidelse kalt Rally Adventure. Playground hevder at dette er deres mest ekstreme veier noensinne" med mange arrangementer og en ny kampanje, inkludert tre rallyteam som konkurrerer i en ny region kalt Sierra Nueva.

Vi er også lovet 10 nye terrengbiler, langt mer reaktive omgivelser, et mer rally-spesialisert HUD og mye mer når utvidelsen lanseres 29. mars.

Siden kunngjøringen har den offisielle Twitter-kontoen for serien delt noen bilder fra spillet, og vi har nå samlet dem for deg. De er mest fokusert på miljøer, men det er et par med skikkelig rally også.

Sjekk dem alle ut nedenfor.