Sjekk ut nye Skyrim i stor Elder Scrolls Online: Greymoor-trailer

Du ser på Annonser

Bethesda har endelig sluppet traileren for sin Elder Scrolls Online-utvidelse Greymoor, hvor vi får dra tilbake til det ikoniske landet Skyrim. Utvidelsen vil by på masser av varulver og vampyrer samt at vi får utforske Blackreach under overflaten, hvor det skal avsløres "an ancient supernatural conspiracy".

Greymoor har nettopp blitt tilgjengelig på PC, men kommer også til PlayStation 4 og Xbox One den 9. juni, samt til Stadia den 16. juni. Sjekk ut den store traileren nedenfor.