Sjekk ut One Punch Man: A Hero Nobody Knows' lanseringstrailer

Nok en gang ønsker Spike Chunsoft å minne oss om at de lanserer et spill basert på den populære mange/anime-serien One Punch Man i morgen, og derfor har de avduket en spesiell lanseringstrailer. Det virker som at utviklerne virkelig har holdt seg tro til kildematerialet, for som du kan se i den nye traileren er Saltama den sterkeste helten av alle, og banke opp fiendene sine med bare ett slag hver gang.

Helt i slutten av traileren kan de se spillets DLC-planer for fremtiden, hvor de viser at fire nye karakterer inntar spillet etter lanseringen i morgen den 28. februar, og alle disse vil bli tilgjengelige innen sommeren. Sjekk ut traileren nedenfor.