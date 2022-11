Sjekk ut Quake med Ray Tracing

HQ

Vi vet allerede at såkalt Ray Tracing fundamentalt kan endre følelsen og utseendet til et spil, og vi har sett flere gode eksempler på dette. Ikke minst fra Nvidia selv som i år viste frem Quake II RTX og også så sent som tidligere i år da klassiske Doom fikk Ray Tracing implementert gjennom en mode, og nå har turen også kommet til gode gamle Quake fra 1996. Det er samme team bak Doom-modden som nå også har gjort det samme for Quake, og kan enkelt lastes ned gratis til PC via github. Performance-guruene på Digital Foundry har gått gjennom oppdateringen i detalj, og det er virkelig imponerende. Du kan se videoen nedenfor.

Fikk du også lyst til å spille Quake igjen?