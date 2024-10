Sjekk ut Remedys rotete flerspillerspill FBC: Firebreak

Helt siden Remedy Entertainment varemerkebeskyttet navnet "FBC: Firebreak" tidligere i år, har Control-fans lurt på hva det handler om, og under Xbox Partner Preview-arrangementet ble mysteriet endelig avslørt: et bråkete co-op flerspillerspill for opptil tre spillere.

FPS-spillet utspiller seg i hovedkvarteret til Federal Bureau of Control, hvor du som bevæpnet "renholder" må ta tilbake kontrollen fra overnaturlige inntrengere ved hjelp av smarte våpen og eksploderende hagegnomer. Spillet forventes å bli utgitt til Xbox Series-konsoller og PC neste år.

Hva synes du om den nylig lanserte traileren?