Sjekk ut spillene i Atari 50: The Anniversary Celebration

Den kommende samlingen Atari 50: The Anniversary Celebration er ganske unik. Den er ikke fokusert på noen spesiell sjanger, konsoll eller liknende - men heller feiringen av Ataris 50-årsjublieum. De laget den første virkelige suksessfulle konsollen med Atari 2600 og var også en seriøs datamaskinkonkurrent på 80-tallet.

Atari 50: The Anniversary Celebration tilbyr derfor over 90 spill fra åtte forskjellige formater og også seks nye versjoner av gamle klassikere. Hvis du vil vite hvor det hele startet for dagens videospillverden, bør du definitivt sjekke ut denne samlingen når den lanseres senere denne måneden på PC, PlayStation, Switch og Xbox.

Her er den offisielle presentasjonen og lenger ned er en video som viser de nye spillene i denne enorme samlingen:

"Far more than just a collection of games, Atari 50: The Anniversary Celebration is a true interactive history of the iconic publisher and a celebration of the small team in Silicon Valley who combined their creativity, curiosity, and passion, resulting in what would be Atari. Through an immersive linear timeline, players access a trove of over 90 video games organized by era, as well as various files and assets, including early development sketches, hardware schematics, internal memos, images, videos, and other "artifacts," much of which have never been accessible by the public."