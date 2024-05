Sjekk ut teaser-traileren for den kommende miniserien LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy

The Acolyte er ikke den eneste Star Wars TV-serien fansen har å se frem til i fremtiden. Det har nettopp blitt annonsert at en ny miniserie i fire deler kalt LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy kommer til Disney+ den 13. september.

Den talentfulle rollebesetningen består av Gaten Matarazzo (Sig Greebling), Tony Revolori (Dev Greebling), Bobby Moynihan (Jedi Bob), Marsai Martin (Yesi Scala), Michael Cusack (Servo), Ahmed Best (Darth Jar Jar) og Mark Hamill (Luke Skywalker). Dan Hernandez, Benji Samit, James Waugh, Jacqui Lopez, Josh Rimes, Jill Wilfert, Jason Cosler og Keith Malone er utøvende produsenter. Chris Buckley har regi, mens Daniel Cavey og Dan Langlois produserer.

"Det er vanskelig å tro at det er tjuefem år siden det banebrytende samarbeidet mellom Lucasfilm og LEGO Gruppen startet", sier James Waugh, utøvende produsent. "I løpet av denne tiden har LEGO Star Wars gitt fansen vår en unik mulighet til å slippe fantasien løs og leke med galaksens elementer på alle måter de kan tenke seg - og bygge. Det er med denne lekenheten i tankene at vi satte oss fore å "gjenoppbygge galaksen" som aldri før. Med utgangspunkt i det komiske geniet til Dan Hernandez og Benji Samit, to av de mest talentfulle komedieforfatterne jeg har vært så heldig å få jobbe med, har vi blandet og matchet LEGO-sett for å sette sammen keiserlige X-fightere, opprørske TIE-vinger og ja, til og med Darth Jar Jar. Denne firedelte spesialen er en feiring av alt som har med Star Wars og LEGO å gjøre, og de utrolige oppdagelsesferdene som bare kan skje når disse to fantastiske merkene møtes."

Showrunners og utøvende produsenter Dan Hernandez og Benji Samit legger til: "Muligheten til å jobbe med LEGO og Lucasfilm for å gjenoppbygge galaksen har vært en drøm som har gått i oppfyllelse. Vi har samlet på LEGO Star Wars-sett i tjuefem år, og vi har tilnærmet oss dette prosjektet med en fans entusiasme, og laget denne historien bokstavelig talt kloss for kloss. For nye fans vil dette være et spennende sted å komme inn i LEGO Star Wars-verdenen, og for fans som har vært med hele livet, kommer du til å se ting du aldri trodde var mulig."

Du kan sjekke ut en teaser for showet nedenfor: