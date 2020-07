Du ser på Annonser

Som du kanskje allerede vet jobber Sqaure Enix sammen med Domerica og Shin-Ei Animation på en anime basert på det populære rollespillet The World Ends With You. Om alt går som planlagt slippes det neste år, og under Anime Expo Lite 2020 fikk vi en liten forsmak.

Sjekk ut teaseren nedenfor.