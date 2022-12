Sjekk ut The Boys-spinoffen Gen V

Vi har visst en stund at Amazon har vurdert ulike måter å utvide The Boys-universet på, og det første konkrete resultatet er spinoff-serien Gen V. Nå har Prime Video delt en første titt på serien i en kort teaser som gir oss en idé om kaoset de unge superheltene møter i løpet av sin tid ved Godolkin University.

HQ

Amazon har faktisk ikke spikret en fast premieredato for Gen V ennå, men den har i det minste premiere i 2023. Her er dens offisielle synopsis:

"Set at America's only college exclusively for young adult superheroes (run by Vought International), Gen V explores the lives of hormonal, competitive Supes as they put their physical, sexual, and moral boundaries to the test, competing for the school's top ranking."