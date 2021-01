Sjekk ut The King of Fighters XV sin første trailer

Du ser på Annonser

Bare få timer før den planlagte avsløringen egentlig skulle skje valgte SNK av en eller annen grunn å utsette sendingen om The King of Fighters XV. De hadde nok bruk for litt mer tid, men nå er de altså klare.

Studioet har sluppet den aller første traileren for spillet, og de har også bekreftet via Twitter at spillet kommer i år.

"Right now, we're focusing on brushing up features and optimizing the game. Though I expect some obstacles to get in our way, we're planning to have it ready to ship this year," sier KOF XVs Creative Director, Eisuke Ogura.

Sjekk ut traileren nedenfor.