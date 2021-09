Sjekk ut tilpasningsmulighetene i World War 3

Klokken 16 på GR Live - World War 3

den 29 oktober 2018 klokken 15:00 NYHET. Skrevet av Suzanne Berget

Er det rom for et nytt flerspillerskytespill i første person på markedet? Konseptet til World War 3 fra The Farm 51 er et moderne kampscenario med realistisk ballistikk...