Sjekk ut Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh i ny trailer

Senere i år får vi et nytt Tintin-eventyr fra Microids. Tintin Reporter - Sigars of the Pharaoh er basert på tegneseriealbumet med samme navn, og dette betyr at vi får oppleve episke eventyr i Egypt og møte de fleste av de klassiske karakterene fra franchisen.

Slik beskriver utviklerne eventyret sitt i pressemeldingen:

Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh kombinerer alle de beste elementene i eventyr- og etterforskningsspill, og inviterer spilleren til å kle seg ut som etterforsker/reporter: søke, infiltrere for å finne ledetråder og løse gåter ved hjelp av etterforskningsdialoger beriket med videosekvenser, infiltrasjonsfaser eller til og med fly- eller biljakter. Tintin Reporter - Faraos sigarer tilbyr et unikt og innovativt spill som lar alle leve eventyret som en ekte reporter!

Selv om vi ikke har en fast utgivelsesdato å presentere helt ennå, kan vi tilby deg en helt ny trailer nedenfor. Tintin Reporter - Faraos sigarer lanseres til PC, PlayStation 4/5, Switch og Xbox Series S/X senere i år.