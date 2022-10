Sjekk ut traileren for Netflix-serien 1899

HQ

Fra skaperne av Dark kommer en iskald fortelling om mannskapet ombord på skipet Kerberos som møter et eldgammelt spøkelsesskip midt på havet, og nå har Netflix sluppet en stemningsfull trailer for den kommende serien. Serien heter 1899 og har premiere 17. november. Er du spent på spøkelsesskip og mystikk i november?

Synopsis:

"On their journey across the vast and treacherous Atlantic Ocean, the passengers of the Kerberos encounter the biggest mystery of their lives. Welcome to 1899, a deeply immersive new series from the creators of Dark."